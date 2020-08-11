В Москве мужчина превратил квартиру в оружейный склад

Возбуждено уголовное дело

На севере Москвы в одной из квартир обнаружен целый арсенал. Полицейские изъяли более 50 единиц огнестрельного оружия, а также огромное количество боеприпасов, запчастей от винтовок и пистолетов, и оборудование для кустарного производства. Часть обнаруженного отправили на экспертизу. Но про некоторые находки уже понятно: из них можно вполне успешно стрелять.

Штурмовая винтовка, боевой Вальтер, Маузер, пистолет Стечкина и другие экземпляры огнестрельного оружия - всё это лишь часть арсенала боеприпасов, изъятых в квартире жителя Мещанского района столицы в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции при участии ФСБ России. Почти все предметы оружия оказались в хорошем состоянии и готовы к использованию.

"В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо всего прочего в квартире у мужчины оперативники нашли оборудование для изготовления и переделки огнестрельного оружия, а также различные запчасти. В России их оборот преследуется по закону.

Как уверяет задержанный, весь свой внушительный огнестрельный арсенал он собирал долгие годы и исключительно с целью коллекционирования и любви к истории.

Ещё одну часть коллекции любителя истории составляют найденные в его квартире знаки нацисткой и антисемитской символики. Все они, с его слов, куплены ради интереса на рынке и хранятся на память. Между тем, экспертиза показала, что один из изъятых у мужчины пистолетов относится к спортивному нарезному огнестрельному оружию промышленного изготовления и пригоден к стрельбе. К нему также имеется порядка сотни рабочих патронов. Остальные предметы из так называемой коллекции сейчас направили на судебную баллистическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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