Московские врачи нашли новый способ лечения деформации стопы

Он позволяет пациенту восстанавливаться быстрее

Исправить стопу за один день! В московской больнице имени Вересаева разработали новый метод лечения распространенного заболевания - вальгусной деформации. Операция занимает всего час, но уже на следующий день пациент готов к прогулкам. А там и до занятий спортом недалеко.

Хирург с гордостью осматривает пациентку. Об операции напоминает лишь небольшой шов – пора на выписку. Виктория Горовая - первая, кто испытал на себе новый метод лечения деформации стопы в больнице Вересаева. Ходить она начала уже на следующий день – правда, пока в специальной обуви. Боли остались в прошлом.

"Начала расти косточка на большом пальце ноги, первое время не беспокоила, а потом начались боли при ходьбе, и в спокойном состоянии, и во сне и просто вот лежишь на диване - начинались такие сильные боли. Кроме кроссовок, никакую обувь носить не можешь", - сказала Виктория Горовая.

Впереди еще недели реабилитации, но потом Виктория наконец сможет надеть красивые туфли, а через несколько месяцев начать заниматься спортом. И теперь добиваться таких результатов врачи больницы Вересаева смогут со всеми пациентами. Вальгусную деформацию стопы здесь исправляли и раньше, однако только новый метод позволяет так быстро восстановиться.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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