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Держал в страхе весь дом: в Москве поймали сбежавшего от хозяев питона

15:23
  • вторник
  • 11 августа 2020

Поймать беглеца удалось благодаря пятилетней девочке

В Кунцеве поймали питона по кличке Анатолий. Он сбежал от своих хозяев около недели назад и держал в страхе целый жилищный комплекс, передает "ТВ Центр".

О его побеге жители узнали из объявления на подъезде. Их больше всего испугало, что рептилия может проникать в квартиры через окна. И к некоторым жильцам он уже успел заглянуть. К счастью, обошлось без последствий. Поймать беглеца удалось благодаря пятилетней девочке. Она заметила его на здании и позвала на помощь. Разобрав декоративный кирпич, Анатолия вытащили из убежища с помощью длинной палки. Теперь он ждет встречи со своими хозяевами.

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