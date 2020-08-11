ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Мужчина планировал поджечь администрацию Нефтекамска

В Башкирии задержали мужчину, который планировал поджечь администрацию Нефтекамска.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, местный житель планировал теракт для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя".

Параллельно с этим мужчина открыто вел агитацию в интернете. Дома у него нашли гаджеты с информацией о подготовке поджога и видео изготовления зажигательных смесей.

В ФСБ сообщили, что задержанный уже дал показания. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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