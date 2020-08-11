ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

13:39
  • вторник
  • 11 августа 2020

Мужчина планировал поджечь администрацию Нефтекамска

В Башкирии задержали мужчину, который планировал поджечь администрацию Нефтекамска.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, местный житель планировал теракт для "дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя".

Параллельно с этим мужчина открыто вел агитацию в интернете. Дома у него нашли гаджеты с информацией о подготовке поджога и видео изготовления зажигательных смесей.

В ФСБ сообщили, что задержанный уже дал показания. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.