Гарри в восторге: Меган Маркл сходила в туалет в лесу

Принцу пришлась по душе неприхотливость избранницы

Меган Маркл во время поездки в Ботсвану в июле 2016 года сходила в туалет в лесу, чем вызвала восторг у своего будущего мужа принца Гарри.

Этот инцидент описали светские хроникеры Омид Скоби и Каролин Дюран в книге "В поисках свободы" о жизни герцога и герцогини Сассекских, пишет "Лента.ру".

Принца приятно удивила приземистость и неприхотливость его невесты. "В походе она спокойно протирала лицо детскими влажными салфетками и уединялась в лесу, если ей требовалась дамская комната", — написали авторы.

Ранее стало известно, что принц Гарри разорвал отношения с лучшим другом Томом Инскипом из-за того, что тот не чувствовал доверия к Меган Маркл. В результате Инскип и его супруга Лара Хьюз-Янг были исключены из списка гостей, приглашенных на свадьбу.

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