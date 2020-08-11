Судьбу монорельса решат москвичи

Скоро начнется народное голосование

Москвичи решат судьбу легендарного монорельса. О том, что этот убыточный транспортный проект ждут перемены, говорили уже давно. Вот только снести дорогу не так уж просто, да и жалко очень. Ведь за 16 лет своего существования монорельс фактически стал символом. А для местных жителей - это ещё и единственный доступный общественный транспорт, позволяющий преодолеть железнодорожные пути.

Снести или оставить - столичные власти в очередной раз решают судьбу монорельса. И хотя решение о сносе сооружения было принято еще три года назад, последнее слово, как всегда, за москвичами.

"Москвичи смогут проголосовать за дальнейшую судьбу монорельса. Мы планируем запустить на едином транспортном портале голосование, где каждый сможет принять участие", - сообщила заместитель руководителя пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Анна Лапушкина.

Много затрат и мало пассажиров - вот главные аргументы за снос монорельса. Пассажиропоток на нем несравним с другими столичными транспортными магистралями. Всего полтора миллиона пассажиров за год - столько же, сколько за три дня на МЦК. За более чем 15 лет эксплуатации состав, пути и станции износились и требуют капитального ремонта. Да и содержание монорельса обходится в миллиард рублей в год. Но многие москвичи называют его хорошей заменой другим видам транспорта. И голосуют за.

— Мы бы хотели, чтобы оставили. Нам очень удобно добираться от "Тимирязевской" до "ВДНХ" - 10-15 минут и мы на выставке. Нам, старым людям, это очень удобно. Так что просим, чтоб оставили.

— Ну своего рода памятник и много раз выручал. В Москве такого транспортного объекта не было. Он по-своему уникален, как техническое решение.

— Я считаю, что это очень нужный вид транспорта в этом районе, так как альтернатив у него, по сути, нет. Поскольку перевозит он людей через обширные железнодорожные пути. И наземного транспорта там нет.

В начале 2000-х монорельс был инновационным проектом. Он должен был связать красивой 8-километровой эстакадой отдаленные районы Москвы, разделенные Октябрьской железной дорогой. Проектирование и строительство заняло пять долгих лет. И обошлось столичному бюджету в пять миллиардов рублей. Сейчас сооружение работает в экскурсионном режиме - с интервалом всего два поезда в час. И все же эксперты и историки солидарны с пассажирами - сносить монорельс нельзя.

"Чтобы сохранить его, можно организовать какие-то экскурсии с гидами, дополнительными мероприятиями, повысить цену на билет. Если эта дорога сохранится, то это будет хорошо, так как она большинству москвичей полюбилась", - говорит историк Игорь Утесов.

Монорельс - уникальный для России транспортный объект. Одна из ярких столичных достопримечательностей. Поэтому дорожные эксперты предлагают заменить часть путей на трамвайные линии. И оставить лишь тот отрезок, который ведет к ВДНХ - как туристический аттракцион. Окончательную судьбу монорельса решит голосование. Высказаться "за" или "против" этой ветки можно будет уже скоро на Едином транспортном портале.

Юлия Степина, Александр Карюк, "ТВ Центр".

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