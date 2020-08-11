Задержан муж впавшей в кому певицы Легкоступовой

Юрия Фирсова допрашивают после того, как певицу нашли в квартире со множеством травм

Состояние заслуженной артистки России, певицы Валентины Легкоступовой оценивается как крайне тяжёлое. Певица находится в состоянии комы, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, её мог избить муж Юрий Фирсов. Мужчину задержали, сейчас его допрашивают. Впрочем, сам он ранее рассказал СМИ, что Легкоступова поскользнулась в ванной.

Со множеством травм женщину ещё в пятницу обнаружила её дочь, она и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и отёк мозга.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"