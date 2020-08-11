В России многоквартирный дом смыло дождем

Дом съехал примерно на полметра

Сильный ливень смыл много квартирный дом в Ямало-Ненецком автономном округе.

ЧП произошло 11 августа в селе Кутопьюган Надымского района по адресу: улица 70 лет Октября, 7. После грозы дом на четыре квартиры съехал со свай примерно на полметра.

"Сваи обломились, и дом съехал с них примерно на полметра, стены и пол дали трещины", - сообщили в администрации Надымского района.

Никто не жильцов не пострадал. На место ЧП выехал исполняющий обязанности главы района Дмитрий Жаромских. Он займется вопросом о временном расселении людей из проблемного дома.

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