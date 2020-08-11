Летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал, какие астрономические явления ждут нас в этом году

Некоторые из них земляне увидят потом только через 20 лет

В августе жители Земли смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов – Персеиды. А в октябре начнется не менее зрелищный метеорный поток – Дракониды. Об этом рассказал летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Если вы хотите наблюдать данное астрономическое явление в этом году, то необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, важно выбрать место с минимальной городской засветкой — уехать на окраину Москвы или лучше за город. Лучше лечь на землю и ориентироваться на область в небе между Большой и Малой Медведицей — именно оттуда будут появляться метеоры", - рассказал он "Аргументам и фактам".

Зимой запоминающихся явлений будет меньше, но они все же есть. В частности, 21 декабря жители столичного региона смогут увидеть редкое астрономическое явление — соединение в небе Юпитера и Сатурна.

"Это случается примерно раз в 20 лет. Для невооруженного глаза Юпитер и Сатурн практически сольются в одну очень яркую "звезду", которая при наблюдении в бинокль или телескоп затем распадётся на планеты. В Московском регионе это явление лучше всего будет видно вечером на юго-западе столицы, очень низко над горизонтом. Для наблюдения необходим открытый горизонт на юго-запад, чтобы вид на планеты не загораживали дома и деревья", - сказал Артемьев.

В следующий раз такое земляне смогут увидеть только 5 ноября 2040 года.

По мнению Артемьева, подрастающему поколению необходимо прививать интерес а к астрономии, поскольку за этой наукой – будущее.

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