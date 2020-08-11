ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Без сознания": адвокат выступил с заявлением о состоянии Ефремова

15:05
  • вторник
  • 11 августа 2020

Слушания перенесли на 12 августа

Актер Михаил Ефремов потерял сознание, его состояние крайне тяжелое.
Ефремова госпитализировали из здания суда

"Состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", - заявил "Интерфаксу" адвокат Эльман Пашаев. 

Ранее стало известно, что Ефремова госпитализировали из здания суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и с трудом вошел в здание суда. После этого ему вызвали скорую.

Слушания в Пресненском суде отложили на 12 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаила Ефремова увозят на скорой
Михаила Ефремова увозят на скорой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.