"Без сознания": адвокат выступил с заявлением о состоянии Ефремова

Слушания перенесли на 12 августа

Актер Михаил Ефремов потерял сознание, его состояние крайне тяжелое.

"Состояние крайне тяжелое. Он без сознания. Или подозрение на инсульт, или предынфарктное", - заявил "Интерфаксу" адвокат Эльман Пашаев.

Ранее стало известно, что Ефремова госпитализировали из здания суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и с трудом вошел в здание суда. После этого ему вызвали скорую.

Слушания в Пресненском суде отложили на 12 августа.

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