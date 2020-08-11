Депутат МГД Бускин: парки Москвы сильно эволюционировали за 10 лет и отлично подходят для спорта

Депутат Мосгордумы рассказал о трансформации столичных парковых территорий

На протяжении 2010-х годов столичные парки эволюционировали от места для размещения магазинов и аттракционов до полноценного общественного пространства. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Комфортная среда для всех категорий посетителей, чистота и безопасность, обилие площадок для занятий, от эстрад до шатров для мастер-классов, - это базис такого общественного пространства, создаваемый городом. Сами же мероприятия - спортивные, образовательные и просветительские, благотворительные, детские - чаще всего организованы по инициативе жителей. Именно так возникли проекты "Йога в парках", "Фитнес в парках" и многие другие", - приводит его слова АГН "Москва".

Игорь Бускин отметил, что занятия спортом в парках особенно эффективны. "Это уже знают на собственном опыте десятки тысяч москвичей, занимающихся в парках самыми разными видами спорта - от бега до стрельбы из лука. "Фитнес в парках" выделяется из всего разнообразия секций тем, что в рамках этой программы тренировки бесплатны. Но для некоторых из них, где численность групп ограничена, может потребоваться регистрация", - отметил парламентарий.

С 8 августа в семи парках Москвы начались бесплатные тренировки по разным видам спорта, которые являются частью проекта "Фитнес в парках" и куда включились "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Фили", а также сад имени Баумана, парк Олимпийской деревни, сад "Эрмитаж" и ландшафтный парк "Митино". Расписание занятий публикуется на страницах "Мосгорпарка" в социальных сетях.

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