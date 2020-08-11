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Ольга Рапунцель объяснила, зачем привела детей на "Дом-2"

15:22
  • вторник
  • 11 августа 2020

Дело не только в преданных фанатах

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, у которых в июне родилась вторая дочка, вернулись на "Дом-2". Трехлетнюю Василису и двухмесячную Софию супруги взяли с собой. 
Ольга Рапунцель перестала скрывать лицо дочери

Накануне Ольга Рапунцель призналась, что пока не знает, как они будут жить на проекте с дочками. Смогут ли они совмещать воспитание детей со съемочным процессом. 

По словам Рапунцель, фанаты ждали, что они с мужем вернутся на проект. Покинуть шоу и разочаровать поклонников они не смогли. 

"Могу сказать одно, дети для нас святое. Да, на проекте есть будущие мамочки, влюбленные пары. Но такую семью, как у нас, еще поискать нужно! Мы пришли с позитивной историей. Поэтому хочется избежать всех этих провокаций и интриг на съемках. Я вся в детях, наслаждаюсь материнством! Все остальное меня вообще не волнует", - цитирует Рапунцель teleprogramma.pro

Она также сказала, что "Дом-2" для них с мужем - это не только второй дом, но и работа. Супруги мечтают накопить денег на трехкомнатную квартиру в Москве.

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