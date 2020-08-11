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Собянин утвердил выплаты участникам Всероссийской олимпиады школьников

15:20
  • вторник
  • 11 августа 2020

Они получат от 100 до 300 тысяч рублей

Сергей Собянин утвердил размеры поощрительных выплат участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В нем могли принять участие 1657 московских учащихся, но из-за пандемии коронавируса заключительный этап был отменен.

"С учетом того, что многие члены сборной Москвы имели право участвовать в заключительном этапе ВсОШ по нескольким предметам, всего будут произведены 1 904 поощрительные выплаты", -  сообщили в мэрии Москвы.

Для выпускников 11 классов, которые признаны призерами ВсОШ текущего года, размер поощрительных выплат составит 300 тысяч руб. Остальные члены сборной Москвы получат по 100 тысяч.

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