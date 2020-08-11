Собянин поддержал проект создания парка "Союзмультфильма" на ВДНХ

Он откроется в этом году

Сергей Собянин поддержал проект создания мультимедийного парка "Союзмультфильма" на ВДНХ. Студия получит субсидию от властей города для компенсации части затрат на его создание.

Мультимедийный парк планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 "Семена", который был построен еще в 1978 году по проекту архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова. Уже завершен капитальный ремонт здания.

Экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов "Путешествие внутрь мультфильма", "Я и мультгерои", "Комната с фонариком" и других. При их создании были использованы современные технологии VR/AR, RTX (трассировка лучей), motion capture ("захват/снятие движения") и 3D-анимации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"