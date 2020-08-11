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Москва поможет расселявшим медиков гостиницам с дезинфекцией помещений

15:54
  • вторник
  • 11 августа 2020

Поддержку получат отели, принимающие участие в программе временного расселения медработников

Правительство столицы окажет помощь гостиницам в проведении дезинфекции помещений. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечается, поддержку получат отели, принимающие участие в программе временного расселения медицинских работников. "Целевые средства на проведение работ будут выделены профильному предприятию ГУП "Московский городской центр дезинфекции", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума правительства города.

Возможностью проживания в гостиницах могут воспользоваться не только врачи и медсестры коронавирусных госпиталей, но и других столичных стационаров. "Проживание в гостиницах защищает семьи медицинских работников от возможного заражения COVID-19. Одновременно снижается вероятность занесения инфекции в стационары", - поясняется в сообщении.

Сейчас в 16 гостиницах организовано более трех тысяч мест для проживания медицинских работников.

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