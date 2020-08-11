Федосееву-Шукшину обрадовал арест квартиры Алибасова

При этом она хочет наладить отношения с мужем

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, как ее подзащитная, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, отреагировала на арест квартиры в Новой Москве, которую та в прошлом году подарила своему мужу - продюсеру Бари Алибасову.

"Лидия Николаевна рада такому стечению обстоятельств. Вы не представляете, как она довольна. Вот эта атмосфера неопределенности очень на нее давила. Она ведь даже не знала, где находится ее муж, от имени которого в прессе шли сомнительные заявления", - рассказала Вербицкая starhit.ru.

По словам юриста, квартиру могут вернуть Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на конфликт из-за недвижимости, актриса хочет наладить отношения с Алибасовым. Вдова Василия Шукшина подозревает, что продюсера обманули с квартирой.

Сейчас основатель "На-На" лечится в психиатрической клинике. Его сын утверждает, что люди, связанны с Шукшиной, хотели отравить отца из-за недвижимости.

Напомним, в сентябре прошлого года Федосеева-Шукшина отдала своему скандально известному супругу ключи от квартиры. Вскоре выяснилось, что владельцем квадратных метров стал Сергей Моцарь, помощник Алибасова. Это расстроило актрису, поскольку она планировала завещать квартиру своим внукам.

Напомним, что Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.

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