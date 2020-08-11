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Трамп назвал Болтона глупейшим человеком

15:54
  • вторник
  • 11 августа 2020

Таких президент еще не встречал

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление о том, что он доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем американской разведке.
Трамп выгнал Болтона после непростительной ошибки

"Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю Владимиру Путину больше, чем тем, кто работает в наших разведывательных агентствах. Это, конечно, неправда", - написал Трамп в Twitter.

Ранее экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что то доверие, которое Трамп проявил к Путину на встрече в Хельсинки, вызвало у него наибольший шок за все время работы. По мнению советника по нацбезопасности, эта ситуация показала, что Трамп не может быть хорошим президентом для США.

Болтон работал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего в сентябре 2019 года его уволили. По версии СМИ, Болтон не нашел общего языка с Белым домом во взглядах по ситуации в Иране, Афганистане и Северной Корее.

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