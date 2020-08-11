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Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

16:07
  • вторник
  • 11 августа 2020

Его сын родился настоящим богатырем

Актер, композитор, продюсер Глеб Матвейчук и его возлюбленная Елена Глазкова стали родителями во второй раз. Глазкова родила сына, которого назвали Александром. 
Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз

Мальчик родился довольно крупным - 4,5 килограмма. "Мой богатырь, добро пожаловать в этот мир, мы тебя очень ждали", - написала Елена Глазкова в Instagram. 

Глазкова рожала в Родильном доме при ЦКБ. Присутствовал ли на родах Матвейчук, не уточняется. "Александр Матвейчук, мы тебя очень ждали", - написал артист в соцсети. 


Напомним, что о своей беременности Глазкова рассказала в мае. До этого возлюбленные успешно скрывали новость о грядущем пополнении в семействе. 

Пара воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2018 году. 

Раньше Матвейчук жил с актрисой Анастасией Макеевой.  

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