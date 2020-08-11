Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз

Его сын родился настоящим богатырем

Актер, композитор, продюсер Глеб Матвейчук и его возлюбленная Елена Глазкова стали родителями во второй раз. Глазкова родила сына, которого назвали Александром.

Мальчик родился довольно крупным - 4,5 килограмма. "Мой богатырь, добро пожаловать в этот мир, мы тебя очень ждали", - написала Елена Глазкова в Instagram.

Глазкова рожала в Родильном доме при ЦКБ. Присутствовал ли на родах Матвейчук, не уточняется. "Александр Матвейчук, мы тебя очень ждали", - написал артист в соцсети.



Напомним, что о своей беременности Глазкова рассказала в мае. До этого возлюбленные успешно скрывали новость о грядущем пополнении в семействе.

Пара воспитывает дочь Алису, которая родилась в 2018 году.

Раньше Матвейчук жил с актрисой Анастасией Макеевой.

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