Назван диагноз попавшего в реанимацию Ефремова

Актер госпитализирован из здания суда

Михаил Ефремов во вторник был госпитализирован с подозрением на инсульт. В больницу его увезли прямо из зала Пресненского суда в Москве, где должно было пройти уже четвертое по счёту слушание дела о смертельном ДТП на Садовом кольце. Актёр проходит по этому делу как обвиняемый. Намеченный допрос Ефремова в итоге так и не состоялся. Заседание пока перенесено на среду.

Известно, что Ефремова доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, он в нейрореанимации с подозрением на инсульт, пишет kp.ru.

Накануне Адвокат Ефремова заявлял о резком ухудшении состояния здоровья актера. Якобы, в воскресенье артисту дважды вызывали скорую помощь из-за подозрения на инсульт, однако врачи в итоге решили, что оснований для госпитализации нет. Позже в сети появилась информация, что актёр перенервничал из-за футбольного матча его любимой команды "Спартак". Во вторник, как заявил его адвокат, причиной ухудшения состояния Ефремова стала шумиха вокруг ДТП со смертельным исходом.

Во вторник должны были давать показания родственники Сергея Захарова. И они заверили, что новая информация "все расставит по своим местам, и всем все станет понятно". Накануне Добровинский в Сеть выложил видеозапись первых минут после аварии, которая доказывает, что за рулем автомобиля был именно артист. Но это не единственный ход обвинения.

На записи видно, как очевидцы трагедии помогают водителю, Михаилу Ефремову, выйти из автомобиля. Ефремов покинул машину именно со стороны водительского места. Больше из нее никто не вышел. Впрочем, защита и близкий друг актера Никита Джигурда сегодня нашли в этом видео много несостыковок. Где-то даже разглядели белые кроссовки вместо черных.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он также заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. Сам Ефремов отказался от признания вины, так как ничего не помнит.

Подробнее смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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