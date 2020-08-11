Всемирная неделя ношения масок продлится до 14 августа

Она объединит людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19

Всемирная неделя ношения масок проходит в социальных сетях. Она продлится до 14 августа и объединит людей по всему миру в борьбе с распространением коронавируса.

Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, заражение COVID-19 происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и не заразиться самим.

"Глобальная некоммерческая организация Pandemic Action Network предлагает всем желающим поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях", - указали в ведомстве.

Роспотребнадзор все опубликованные фотографии с хэштегами #worldmaskweek, #всемирнаянеделямасок, и отметкой @rospotrebnadzor.official продублирует в своих аккаунтах в социальных сетях.

В ведомстве напомнили, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу.

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