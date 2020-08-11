Лавров потребовал освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Ситуацию необходимо решать, исходя из гуманных процедур, отметил глава МИД России

В Минске во вторник оказалось заблокировано движение по одной из линий метро. Поезда остановил протестующий, который спустился на рельсы на станции "Купаловская" с антиправительственным плакатом в руках. По всей стране набирает обороты забастовка из-за результатов президентских выборов.

Одно за другим в белорусских соцсетях приходят сообщения о забастовке на очередном предприятии. Встречи с начальством требуют рабочие сахарного завода в Брестской области, передает "ТВ Центр". Оппозиция пытается склонить людей к бессрочной забастовке, распространяя видеоролики. Однако многие сообщения о стачках в итоге опровергаются, а руководство предприятий призывает людей сохранять спокойствие:

"Уважаемые коллеги, не поддавайтесь провокациям и не нарушайте общественный порядок. Не становитесь жертвами манипуляторов. Это не стоит того, чтобы потерять то, что мы сегодня с вами имеем – стабильность".

Похожее по смыслу видеообращение записала Светлана Тихановская, главный оппозиционный кандидат на прошедших белорусских выборах президента: "Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия".

Силы, сделавшие из Тихановской главное лицо протестов, это обращение посчитали неискренним - текст прочитан с листа. Достоверно известно, что Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. На кадрах, предоставленных Госпогранкомитетом Белоруссии, её машина как раз пересекает границу.

Было опубликовано и ещё одно видео, под названием "Я уехала к детям": "Вы знаете, я думала, что эта кампания меня настолько закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально".

Тихановская дала понять, что сама приняла решение уехать, это подтвердил и министр иностранных дел Литвы. В оппозиционных СМИ произошедшее выставляют как давление со стороны власти. Протест ожесточается, ночью митингующие нападали на автомобили милиции. И как минимум дважды таранили на машинах оцепление.

В ход шли самодельные коктейли Молотова. Ими забрасывали милицию и стреляли в кордоны фейерверками. Один человек из числа митингующих погиб. По данным МВД, он попытался бросить в милиционеров взрывное устройство. Однако оно сдетонировало в руке у демонстранта. Его личность установлена, погибший ранее отбывал срок за убийство.

Среди силовиков за ночь пострадал 21 человек, пятеро в больнице. О точном количестве пострадавших среди митингующих не известно. Задержаны более двух тысяч человек. Для разгона беспорядков силовики активно применяют спецсредства. Дубинки, резиновые пули, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Среди задержанных во время разгона беспорядков - более десятка российских журналистов. Некоторых уже отпустили и отправляют в Москву, с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет. С другими нет связи, по некоторым данным, они находятся в изоляторах временного содержания. О необходимости их скорейшего освобождения заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Настаиваем на скорейшем освобождении наших журналистов. При этом мы понимаем, что у многих не было аккредитации. Но мы знаем, что эта аккредитация была запрошена своевременно. Ситуацию необходимо решать, исходя из гуманных процедур", - сказал он.

Акцию в белорусском метро устроил житель Минска. Позже пришли сообщения, что якобы на вход закрыта почти половина станций подземки. Встать может и наземный общественный транспорт в белорусской столице. Якобы водители троллейбусов отказываются выходить на работу во вторую смену - в разгар новой волны беспорядков. Днём в Минске было относительно спокойно - разве что на месте гибели митингующего образовался стихийный мемориал. А коммунальщики начали убирать с улиц лавочки, из них по ночам строят баррикады.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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