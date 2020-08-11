Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Этот вопрос обсуждался на совещании президента с членами правительства

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавирусной инфекции нового типа. Препарат назвали "Спутник V". Он работает эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошел все необходимые проверки. Об этом во вторник сообщил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, что вакцинацию уже прошла одна из его дочерей. Она чувствует себя хорошо, как и многие из тех, кто первыми сделал прививку. Ожидается, что с октября начнется массовая вакцинация россиян. Как заявил глава государства, она будет исключительно добровольной.

В России во вторник зарегистрировали вакцину от коронавируса – первую в мире. С этого сообщения Владимир Путин начал совещание с правительством. Он отметил, что вакцина прошла все необходимые проверки и доказала свою эффективность. Президент подчеркнул, что знает об этом не понаслышке: прививку сделала его дочь.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим, ну и все. После второй прививки температура немного поднялась, но все сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, температуры нет после прививки, все проходит так, как будто ничего не делали", - отметил Путин.

К разработке вакцины в России приступили в самом начале пандемии. Главное, что в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи уже была готовая универсальная технологическая платформа – первые генно-терапевтические препараты здесь успешно выпустили еще в 90-е годы. Именно здесь создали вакцины против лихорадки Эбола и другого типа коронавируса – MERS. Доклинические исследования нового препарата проводились в Центре Гамалеи и НИИ Министерства обороны, а клинические испытания с участием добровольцев проходили в клинике Сеченовского университета и главном военном госпитале имени Бурденко.

"Вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого не отмечено серьезных осложнений иммунизации. Вакцина начнет производиться на двух площадках, самим центром имени Гамалеи Минздрава России и компании "Биннофарм". Идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках отечественных производителей", - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Михаила Мурашко, исследования продолжаться, а за состоянием вакцинированных будут внимательно наблюдать. Планируется, что формула будет востребована и за рубежом – ей уже заинтересовались несколько стран. Первой вакцину готова принять Сербия, сообщил президент Вучич. У препарата даже появилось международное название и собственный сайт, где на разных языках мира можно узнать все подробности.

Ожидается, что массовую вакцинацию в России начнут 1 января 2021 года, однако "прививать" медицинских работников и учителей планируется уже с сентября. Владимир Путин подчеркнул: главное – обеспечить безопасность применения препарата и его эффективность.

"Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, этого препарата, с тем, чтобы все, кто хочет, а это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, те, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых", - сказал Путин.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила начать с сентября и массовую вакцинацию детей от гриппа. По ее словам, риск распространения сезонных вирусов уже есть – это показал проведённый в регионах мониторинг.

Однако ситуация с коронавирусом продолжает стабилизироваться: сегодня впервые с конца апреля в России выявлено менее пяти тысяч инфицированных. При проведении ЕГЭ, а также в летних оздоровительных лагерях удалось обеспечить безопасность детей. Именно поэтому учебный год в школах и вузах должен начаться, как обычно, 1 сентября.

Полина Кастрицкая, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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