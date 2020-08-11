Евросоюз подготовит заявление по выборам в Белоруссии

Когда оно будет готово?

Европейский союз пока не готов озвучить свою позицию относительно президентских выборов в Белоруссии. Как заявили в Брюсселе, для продуманного заявления всех 27 государств ЕС нужно чёткое понимание ситуации. И только после этого можно будет определиться с реакцией, передает "ТВ Центр".

Тем не менее, некоторые страны объединения уже комментируют происходящее. Так, официальный Берлин призывал белорусские власти немедленно освободить мирных демонстрантов. Глава Министерства иностранных дел Польши заявил, что Варшава готова стать посредником в переговорах между правительством Белоруссии и оппозицией.

А вот в Киеве, похоже, решили особо не разбираться в ситуации. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов белорусских выборов. Автор документа - депутат Алексей Гончаренко, который ещё в начале июля возглавил Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь".

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