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Евросоюз подготовит заявление по выборам в Белоруссии

18:15
  • вторник
  • 11 августа 2020

Когда оно будет готово?

Европейский союз пока не готов озвучить свою позицию относительно президентских выборов в Белоруссии. Как заявили в Брюсселе, для продуманного заявления всех 27 государств ЕС нужно чёткое понимание ситуации. И только после этого можно будет определиться с реакцией, передает "ТВ Центр".
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Тем не менее, некоторые страны объединения уже комментируют происходящее. Так, официальный Берлин призывал белорусские власти немедленно освободить мирных демонстрантов. Глава Министерства иностранных дел Польши заявил, что Варшава готова стать посредником в переговорах между правительством Белоруссии и оппозицией.

А вот в Киеве, похоже, решили особо не разбираться в ситуации. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о непризнании результатов белорусских выборов. Автор документа - депутат Алексей Гончаренко, который ещё в начале июля возглавил Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь".

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