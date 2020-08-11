Жениха задержали по подозрению в убийстве невесты в Москве

Он был в бегах три недели

Правоохранительные органы задержали Александра Воронина, который подозревается в убийстве своей возлюбленной. Тело Марины с многочисленными травмами нашли в июле в московской квартире. Воронин пропал и на связь не выходил.

Как пишет m24.ru со ссылкой на ГСУ СК России по Москве, Воронина удалось задержать спустя три недели после убийства. Скоро ему изберут меру пресечения.

Александр и Марина собирались пожениться 8 августа. Незадолго до убийства они поссорились. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как возлюбленные ругаются, заходя в подъезд дома. Александр ударил девушку, которая находилась в подавленном состоянии.

Соседи утверждали, что пара жила мирно, однако следователи прочитали их переписку. Оказалось, что Александр и Марина постоянно ругались. Мужчина часто распускал руки. 28 мая Марина обращалась в травмпункт после очередного избиения.

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