Наталья Рудова впервые станет мамой

Журналисты заметили ее с животиком

Папарацци узнали, что 37-летняя актриса Наталья Рудова, которая не афиширует личную жизнь, ждет ребенка.

По данным super.ru, звезда сериалов "Молодежка" и "Универ" бывала в клиническом госпитале "Лапино", который называют "звездным роддомом".

Портал опубликовал кадры, где отчетливо виден округлившийся животик актрисы. В этот момент она отдыхала на летней веранде вместе с неизвестным мужчиной.

Если верить слухам, Рудова находится на ранних сроках беременности. Она старается пореже выходить в свет и носить просторную одежду.

Наталья Рудова отказалась комментировать свое положение.

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