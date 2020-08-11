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Наталья Рудова впервые станет мамой

17:21
  • вторник
  • 11 августа 2020

Журналисты заметили ее с животиком

Папарацци узнали, что 37-летняя актриса Наталья Рудова, которая не афиширует личную жизнь, ждет ребенка. 
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По данным super.ru, звезда сериалов "Молодежка" и "Универ" бывала в клиническом госпитале "Лапино", который называют "звездным роддомом". 

Портал опубликовал кадры, где отчетливо виден округлившийся животик актрисы. В этот момент она отдыхала на летней веранде вместе с неизвестным мужчиной. 

Если верить слухам, Рудова находится на ранних сроках беременности. Она старается пореже выходить в свет и носить просторную одежду. 

Наталья Рудова отказалась комментировать свое положение.

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