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Опубликован рейтинг актеров с самыми высокими доходами

17:55
  • вторник
  • 11 августа 2020

Звезды из первой десятки суммарно заработали $545 млн за год

Дуэйн Джонсон занял первое место в списке актеров с самыми высокими годовыми доходами. За год бывший рестлер получил 87,5 миллиона долларов. 
Шнуров возглавил рейтинг звезд с самыми высокими доходами

В число самых высокооплачиваемых актеров мира также вошли Райан Рейнольдс (71,5 миллиона долларов за год), Марк Уолберг (58), Бен Аффлек (55), Вин Дизель (54), Акшай Кумар (48,5). 

Далее в рейтинге Forbes идут Лин-Мануэль Миранда (45,5 миллиона), Уилл Смит (44,5), Адам Сэндлер (41) и Джеки Чан (40). 

Актеры из первой десятки списка вместе заработали 545 миллионов долларов. 

Отметим, что в прошлом году рейтинг Forbes возглавлял тот же Дуэйн Джонсон.

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