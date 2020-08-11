Опубликован рейтинг актеров с самыми высокими доходами

Звезды из первой десятки суммарно заработали $545 млн за год

Дуэйн Джонсон занял первое место в списке актеров с самыми высокими годовыми доходами. За год бывший рестлер получил 87,5 миллиона долларов.

В число самых высокооплачиваемых актеров мира также вошли Райан Рейнольдс (71,5 миллиона долларов за год), Марк Уолберг (58), Бен Аффлек (55), Вин Дизель (54), Акшай Кумар (48,5).

Далее в рейтинге Forbes идут Лин-Мануэль Миранда (45,5 миллиона), Уилл Смит (44,5), Адам Сэндлер (41) и Джеки Чан (40).

Актеры из первой десятки списка вместе заработали 545 миллионов долларов.

Отметим, что в прошлом году рейтинг Forbes возглавлял тот же Дуэйн Джонсон.

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