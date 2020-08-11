Александр Ширвиндт попал в ДТП с одним пострадавшим

Это произошло в Валдае

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт устроил аварию в Новгородской области.

Как передает valday.com, ДТП произошло во вторник, 11 августа, около 12:40 в городе Валдай. По данным портала, Александр Ширвиндт за рулем Mitsubishi проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в Renault.

Александр Ширвиндт и его пассажиры не пострадали. Женщину из Renault отправили в больницу с травмами руки.

В Сети опубликовали фото, на котором видно Ширвиндта, сидящего за рулем поврежденной иномарки. Судя по снимку, машина звезды пострадала незначительно.

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