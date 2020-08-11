Композитор Владимир Матецкий перенес экстренную операцию

За ним наблюдают врачи

68-летний композитор и продюсер Владимир Матецкий попал в больницу и перенес операцию.

Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на Telegram-канал Mash, Матецкий пожаловался на сильные боли. Композитора доставили в отделение хирургии, где его успешно прооперировали.

Владимир Матецкий находится под наблюдением врачей. Они оценивают его состояние как средней тяжести.

Матецкий написал такие хиты, как "Лаванда", "Хуторянка", "Здравствуй, мальчик Бананан". Он сотрудничал с Катей Лель, Владом Сташевским, Данко и другими известными артистами.

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