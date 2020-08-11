ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Композитор Владимир Матецкий перенес экстренную операцию

18:30
  • вторник
  • 11 августа 2020

За ним наблюдают врачи

68-летний композитор и продюсер Владимир Матецкий попал в больницу и перенес операцию. 
Александр Ширвиндт попал в ДТП с одним пострадавшим

Как пишет teleprogramma.pro со ссылкой на Telegram-канал Mash, Матецкий пожаловался на сильные боли. Композитора доставили в отделение хирургии, где его успешно прооперировали. 

Владимир Матецкий находится под наблюдением врачей. Они оценивают его состояние как средней тяжести.  

Матецкий написал такие хиты, как "Лаванда", "Хуторянка", "Здравствуй, мальчик Бананан". Он сотрудничал с Катей Лель, Владом Сташевским, Данко и другими известными артистами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Матецкий
Владимир Матецкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.