Депутат МГД Маргарита Русецкая: около 500 тыс. школьников Москвы нуждаются в особом подходе

Какие самые распространенные трудности?

Депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая рассказала о работе "Центра помощи детям с трудностями в обучении". Он объединил ученых, логопедов, психологов, нейропсихологов, врачей и юристов.

По ее словам, около 500 тысяч школьников в Москве нуждаются в особом подходе. Самые распространенные трудности - дислексия, дисграфия, дискалькулия, синдром дефицита внимания и гиперактивности. С помощью специалистов центра каждый родитель может узнать, как помочь ребенку справиться с уроками, дисциплиной, найти свои стимулы и мотивацию.

"Создание центра дистанционной диагностики и консультирования по вопросам речевых нарушений у детей - это серьезный шаг на пути решения проблемы доступности и качества логопедической помощи в нашей стране. Примечательно, что на помощь государственной системе в решении проблемы своевременной и доступной для каждой семьи логопедической диагностики и помощи пришли общественные и некоммерческие организации - Ассоциация родителей и детей с дислексией и благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", - отметила Маргарита Русецкая.

Депутат сообщила, что бесплатные консультации проводятся онлайн по адресу disleksiya.net. Они организованы в два этапа - первичная консультация и консультация логопеда, психолога или нейропсихолога.

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