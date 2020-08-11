Жена внука Пугачевой ответила на упрек в излишней худобе

Она действительно в шаге от анорексии?

Модель Алена Краснова, живущая в браке с Никитой Пресняковым, опубликовала в Instagram фото, которое обеспокоило подписчиков. Многим показалось, что жена Преснякова слишком худенькая.

Алена Краснова отдыхает в Сочи. Ради фотосессии она приехала на каньон "Белые скалы". Девушка опубликовала фото, где она лежит на скале в топике и плавках. Одного взгляда достаточно, чтобы понять - у модели нет ни грамма лишнего веса.

Многие интернет-пользователи выразили мнение, что Краснова выглядит истощенной. Ей посоветовали завязать с диетой и больше питаться.

"Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется с "в шаге от анорексии". К слову, тазобедренные кости у меня "оголяются" в любом весе, и в 56, и в 47, у всех разное строение тела", - написала жена внука Пугачевой в ответ на один из комментариев.

При этом многие подписчики, напротив, восхитились внешностью Красновой.

- Ну что ты творишь, оч красиво! - пишут в комментариях.

- Просто огонь.

- Красавица - спортсменка, всем бы такую фигурку.

- Алена, какая у вас шикарная фигура, и я себе хочу такую.

29-летний Никита Песняков - сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего. На Красновой он женился в 2017 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"