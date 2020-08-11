ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена внука Пугачевой ответила на упрек в излишней худобе

19:27
  • вторник
  • 11 августа 2020

Она действительно в шаге от анорексии?

Модель Алена Краснова, живущая в браке с Никитой Пресняковым, опубликовала в Instagram фото, которое обеспокоило подписчиков. Многим показалось, что жена Преснякова слишком худенькая. 
Россиян встревожили слухи о разводе Галкина с Пугачевой

Алена Краснова отдыхает в Сочи. Ради фотосессии она приехала на каньон "Белые скалы". Девушка опубликовала фото, где она лежит на скале в топике и плавках. Одного взгляда достаточно, чтобы понять - у модели нет ни грамма лишнего веса. 

Многие интернет-пользователи выразили мнение, что Краснова выглядит истощенной. Ей посоветовали завязать с диетой и больше питаться. 

"Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется с "в шаге от анорексии". К слову, тазобедренные кости у меня "оголяются" в любом весе, и в 56, и в 47, у всех разное строение тела", - написала жена внука Пугачевой в ответ на один из комментариев. 

При этом многие подписчики, напротив, восхитились внешностью Красновой. 

- Ну что ты творишь, оч красиво! - пишут в комментариях. 

- Просто огонь. 

- Красавица - спортсменка, всем бы такую фигурку. 

- Алена, какая у вас шикарная фигура, и я себе хочу такую. 

29-летний Никита Песняков - сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего. На Красновой он женился в 2017 году.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алена Краснова
Алена Краснова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.