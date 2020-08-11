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Депутат МГД Метлина: число женщин-машинистов московского метро может увеличиться до 500

19:34
  • вторник
  • 11 августа 2020

Депутат Мосгордумы прокомментировала появление в метро женщин-машинистов

Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку-машиниста метро в столице. Об этом сообщила во вторник депутат Мосгордумы Наталия Метлина. По ее словам, в будущем число женщин-машинистов, как ожидается, будет увеличено до 500.

Парламентарий отметила, что ограничения, которые раньше действовали для женщин, во многом не соответствуют современным реалиям. Метрополитен - это высокотехнологичный комплекс.

"Аргументы тех, кто говорит, что женщины слишком слабы и подземка для них вредна, несостоятельны. Машинистам сегодня куда больше, чем физическая сила, нужны концентрация, внимательность, ответственность", - приводит слова Метлиной АГН "Москва".

Депутат добавила, что стереотипы постепенно изживают себя. Так, столичная подземка уже приняла на работу первого мужчину-кассира.

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