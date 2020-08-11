Певец Макс Корж призвал белорусов "тормознуть" с протестами

Он не верит в победу оппозиции

Белорусский певец Макс Корж, который сейчас находится в Минске, призвал сограждан свернуть уличные протесты во избежание несчастных случаев.

"Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. (только сегодня) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс", - написал музыкант в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

По его мнению, оппозиция не может одержать молниеносную победу, а столкновения с силовиками приведут только к трагедиям.

"Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки", - обратился Корж к белорусам.

Примечательно, что многие интернет-пользователи сочли пост артиста проплаченным.

- Сколько денег за пост дали? Купили?

- Не ожидал, что и ты продашься.

- Другое мнение от вас ожидала, конечно.

- Продался.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Победу на них одержал нынешний лидер страны Александр Лукашенко.

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