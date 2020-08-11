Военные вытесняют протестующих из центра Минска

Вновь начались задержания

В белорусской столице солдаты внутренних войск оттесняют протестующих от станции метро "Пушкинская". Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник вечером там снова начались задержания. Силовики патрулируют район и останавливают подозрительных лиц. По данным местных СМИ, в центр Минска уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Сторонники альтернативных кандидатов с данными ЦИК не согласились.

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