ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные вытесняют протестующих из центра Минска

20:03
  • вторник
  • 11 августа 2020

Вновь начались задержания

В белорусской столице солдаты внутренних войск оттесняют протестующих от станции метро "Пушкинская". Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник вечером там снова начались задержания. Силовики патрулируют район и останавливают подозрительных лиц. По данным местных СМИ, в центр Минска уже стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Сторонники альтернативных кандидатов с данными ЦИК не согласились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники правоохранительных органов Белорусии во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белорусии во время акции протеста в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.