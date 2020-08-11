Жена Николаева рассказала, как потратит подаренные им деньги

Проскуряковой исполнилось 38 лет

11 августа Юлия Проскурякова отмечает день рождения. Композитор Игорь Николаев трогательно поздравил жену и подарил ей деньги.

Проскурякова не сказала прямо, какой подарок она получила от супруга, но прозрачно намекнула. "На этот подарок, возможно, снимем клип. Думаю, вы уже догадались, что это", - цитирует именинницу starhit.ru.

"С днем рождения, любимая! - написал Николаев в Instagram. - Желаю тебе реализации твоих надежд, мечтаний и стремлений, а мы с Вероничкой всегда с тобой!"

К поздравлениям присоединились Игорь Крутой, Алла Пугачева, Валерий Сюткин и другие знаменитости.

Свой день рождения Проскурякова отмечает в Латвии, куда они с семьей улетели на частном самолете. Им пришлось потратиться, поскольку рейсовые самолеты пока туда не летают. "Причина нашего отъезда в Юрмалу - продлить вид на жительство, который есть у нас в связи с покупкой недвижимости еще в далеком 2008-м году", - объяснила жена Николаева.

Проскурякова и Николаев женаты с 2010 года. В 2015 году у них родилась дочка Вероника.

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