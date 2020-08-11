Депутат МГД Картавцева: современные диагностические комплексы появились в 10 центрах "Мои Документы"

Депутат Мосгордумы напомнила о необходимости регулярных профилактических медосмотров

В десяти районных центрах "Мои документы" появились современные диагностические комплексы, где москвичи могут пройти быстрый медосмотр. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

"Бесплатная экспресс-диагностика включает измерение артериального давления, анализ выдыхаемого воздуха, взвешивание и определения состава тел", - сказала парламентарий.

Также предусмотрено измерение пульса. "Если прибор зафиксирует нарушение ритма — пациенту следует пройти дальнейшую диагностику для определения вида мерцательной аритмии. Предварительная запись на медицинский осмотр в "Моих документах" не потребуется – диагностика организована так, что пройти её можно будет самостоятельно", - сообщила Картавцева.

По ее словам, результаты диагностики можно получить по электронной почте. "Если же будет выявлена какая-то проблема со здоровьем, то человек сможет отправиться на приём к своему лечащему врачу в поликлинике с предварительными данными базового обследования", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

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