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Депутат МГД Елена Николаева: стройкомплекс столицы достойно преодолел испытание пандемией

21:00
  • вторник
  • 11 августа 2020

Стройкомплекс продемонстрировал готовность к любым вызовам

Московский Стройкомплекс достойно преодолел испытание пандемией, с начала года в эксплуатацию ввели все запланированные объекты. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

По ее словам, на этот период пришлось строительство Вороновской инфекционной клиники, а также реконструкция множества корпусов больниц. "Стройкомплекс продемонстрировал мобильность, готовность к любым вызовам и высокое качество работ", - цитирует АГН "Москва" слова Николаевой.

Парламентарий отметила, что строители вышли на работу первыми после ограничительных мер. "Это было правильным решением: Москва не может себе позволить ни появления новых долгостроев, ни появления новых домов в списках обманутых дольщиков", -  сообщила Елена Николаева.

По словам депутата, рынок сделок с недвижимостью в короткие сроки вернулся к докоронавирусным показателям.

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