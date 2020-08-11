Майдан для Лукашенко: как меняется лицо белорусского протеста

Какие сценарии готовы разыграть в Минске, чтобы успокоить Запад и расколоть оппозицию?

Евросоюз заявил о фальсификации итогов выборов в Белоруссии и необоснованных арестах. Также в ЕС призвали Минск начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия. Подготовлена совместная декларация 27 стран-членов ЕС по ситуации с протестами в республике. Возможно, будет рассмотрен вопрос о введении новых санкций. В свою очередь МИД Белоруссии заявил, что готов предоставить неопровержимые факты иностранного вмешательства в дела страны.

Лицо белорусского протеста меняется день ото дня. Если сразу после выборов это толпа - в ней много стариков, женщин и детей, то сегодня это уже больше похоже на народную армию, не такую многочисленную, но боеспособную, вооруженную камнями и бутылками. Митингуют теперь в основном молодые мужчины, каждый вечер выходя, будто на работу, свергать власть.

И все же протест скорее напоминает стихийный бунт. У него нет четкой координации. И, похоже, нет серьезного финансирования. Это пока точно не киевский Майдан, один только день жизни которого, по разным подсчетам, обходился организаторам в миллион евро. Что же до Минска - пока всё, что власти могут предъявить в качестве доказательства версии о внешнем управлении, это телеграм-канал, который ведет белорусский эмигрант Степан Путило, живущий в Варшаве. Там и вправду публикуют советы протестующим, подозрительно совпадающие с методичками Майдана. Но едва ли этого достаточно, чтоб устроить госпереворот.

"Явлений, подобных майдану, не происходит на пустом месте. Не происходит без внешнего участия и финансирования", - рассуждает политолог Александр Асафов.

И все же именно Майданом грозит Александр Лукашенко в интервью и заявлениях. Пугает этим не только своих граждан, но и Москву, выторговывая себе лучшие переговорные позиции, уверены политологи. Для запада же у него другая риторика - про российскую угрозу. Неслучайна ведь история с якобы "вагнеровцами", задержанными незадолго до выборов в Белоруссии. Это уже страшилка для Европы и Америки: абсурдный намек на то, что в республике якобы может повториться крымский сценарий. Лукашенко лавирует, как может, пытается удержать власть, заручаясь поддержкой всех возможных партнеров. Потому как и протест против него - восстание очень разных людей, придерживающихся порой противоположных взглядов.

"Образовался единый фронт - от правых, крайних консерваторов, националистов до пророссийских - все вошли в единый блок. Это уникальный случай на постсоветском пространстве. И этот блок и стал формировать протестное голосование. Такой общий настрой, что власть не удержится. Власть обещает там 10, 15, 20 лет тюрьмы за участие в этих мероприятиях, протестах. А люди спокойно на это идут", - рассказал политолог Андрей Суздальцев.

Идут, по их же словам, потому, что устали. Люди - с их требованиями перемен – уверены: они имеют право на этот протест. Власть же считает, что она вправе действовать по отношению к протестующим жестко - ведь они нарушают закон.

Александр Лукашенко сейчас пытается расколоть протест, уверены аналитики. Оттого и называет кукловодами то Чехию с Польшей и Великобританией - это понравится тем, кто настроен против курса Белоруссии на Запад. А потом упоминает и мифическое российское участие, заигрывая уже с националистами. Задержания наших журналистов - в эту же копилку. Или вот - из последнего. МВД республики публикует кадры, на которых задержаны уже "провокаторы беспорядков". Видно, что сильно избиты. А это фрагмент эфира главного белорусского телеканала. Зрителю внушают: протесты организовала Россия.

Еще одна новость, которую, правда, опровергли уже и сами власти Белоруссии, об участии в разгоне демонстрации российских силовиков. Версия, к слову, родилась, на основании одного видео.

Лукашенко всегда так выстраивал свою внешнюю политику. Как бы заигрывал с Западом. Как бы дружил с Россией, получая от нее финансовую поддержку. Россия выборы признала. А вот Запад ведет себя так же, как в случае с Майданом. Призывает уважать право граждан на любые акции, в том числе с использованием силы. Белорусская же власть - против такого подхода.

Особенно удивительным выглядит предложение от Польши стать посредником между Лукашенко и оппозицией. Посредником Польша уже была - вместе с ФРГ во времена Майдана. Результат налицо. Видимо, могут повторить. Другое дело, что Западу сейчас, по большому счету, есть чем заняться. Экономический кризис, COVID-19, Трамп. Но это не значит, что там не предпримут попыток ослабить Лукашенко. Тем более, что, как и в случае с Украиной, хаос опять возник совсем рядом с Россией.

Ближайшие дни покажут - сойдет ли уличный протест на нет. Или разношёрстная оппозиция найдет таки вместо "несчастных девочек" настоящих лидеров протеста, разобьет палатки в центре Минска и создаст постоянно действующий центр притяжения - и для тех, кто недоволен и ждет перемен, и для профессиональных погромщиков.

К слову, такие попытки уже предпринимаются. Валерий Цепкало - покинувший Белоруссию кандидат, которого не пустили на выборы президента - объявил о создании "комитета государственного спасения". Сможет ли Александр Лукашенко выйти из этой борьбы победителем, а главное, какой ценой - для себя и для страны - пока открытый вопрос.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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