Лавров: проект "Северный поток - 2" скоро будет завершен

Строительство газопровода Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ближайшее время. Уверенность в этом выразил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.

По его словам, Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этого исключительно коммерческого проекта, который поможет укрепить энергетическую безопасность Европы. Министр подчеркнул, что оценивать этот проект должны сами европейские страны, а не кто-либо из-за океана, передает "ТВ Центр".

Напомним, США ради продвижения на рынки ЕС своего природного газа стремятся любой ценой остановить "Северный поток - 2", введя санкции против участников строительства газопровода. Москва и Берлин во вторник еще раз подтвердили, что будут противодействовать диктату Вашингтона

"Заявляется публично, что Соединенные Штаты любой ценой остановят "Северный поток — 2", потому что Соединенные Штаты привержены обеспечению энергетической безопасности Европы. Если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетическая, будь в какой-то иной сфере Соединенным Штатам, это их решение. Мы видим, что реакция в Федеративной Республике Германия совершенно другая. Федеративная Республика имеет свою позицию, и она ее продвигает", - сказал Лавров.

"Это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику Европейскому Союзу. И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США я эту позицию очень четко озвучил", - отметил Хайко Маас.

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