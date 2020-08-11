ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: проект "Северный поток - 2" скоро будет завершен

22:46
  • вторник
  • 11 августа 2020

Строительство газопровода Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ближайшее время. Уверенность в этом выразил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.
"Клин между союзниками": какие проблемы обнажил "Северный поток - 2"

По его словам, Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этого исключительно коммерческого проекта, который поможет укрепить энергетическую безопасность Европы. Министр подчеркнул, что оценивать этот проект должны сами европейские страны, а не кто-либо из-за океана, передает "ТВ Центр".

Напомним, США ради продвижения на рынки ЕС своего природного газа стремятся любой ценой остановить "Северный поток - 2", введя санкции против участников строительства газопровода. Москва и Берлин во вторник еще раз подтвердили, что будут противодействовать диктату Вашингтона 

"Заявляется публично, что Соединенные Штаты любой ценой остановят "Северный поток — 2", потому что Соединенные Штаты привержены обеспечению энергетической безопасности Европы. Если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетическая, будь в какой-то иной сфере Соединенным Штатам, это их решение. Мы видим, что реакция в Федеративной Республике Германия совершенно другая. Федеративная Республика имеет свою позицию, и она ее продвигает", - сказал Лавров.

"Это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику Европейскому Союзу. И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США я эту позицию очень четко озвучил", - отметил Хайко Маас.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Газопровод "Северный поток-2"
Газопровод "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток"
Строительство газопровода "Северный поток"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.