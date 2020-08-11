Гоар Аветисян впервые показала лицо своего первенца

Малышу уже больше месяца

Визажист Гоар Аветисян опубликовала в Instagram фото своего сына, которого она родила в июле.

Все это время 27-летняя Аветисян прятала лицо малыша от подписчиков.

"Ну что, ребята, давайте знакомиться? - написала она 11 августа, опубликовав фото сына. - Меня зовут Гаспар, и мне уже 40 дней, а еще я больше - 5 кг уже, так что буду богатырем. Девочки, держитесь. P.S. Эти глазки украли мое сердце".

Недавно Гоар Аветисян похвасталась, что она похудела на 13 килограммов. Теперь она весит столько же, сколько и до родов. Гуру макияжа сказала, что намерена худеть и дальше.

- Какой он сладкий! - пишут в комментариях к фото Гаспара.

- Пусть растет здоровеньким и умненьким на радость родителям.

- Чудо.

- Эти глаза, просто красавчик. Бедные девочки.

- Красавец-мужчина.

Гоар Аветисян не афиширует личную жизнь. По ее словам, отец ребенка родом из Краснодарского края, некоторое время назад он работал таксистом.

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