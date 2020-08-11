ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гоар Аветисян впервые показала лицо своего первенца

21:53
  • вторник
  • 11 августа 2020

Малышу уже больше месяца

Визажист Гоар Аветисян опубликовала в Instagram фото своего сына, которого она родила в июле. 
Наталья Рудова впервые станет мамой

Все это время 27-летняя Аветисян прятала лицо малыша от подписчиков. 

"Ну что, ребята, давайте знакомиться? - написала она 11 августа, опубликовав фото сына. - Меня зовут Гаспар, и мне уже 40 дней, а еще я больше - 5 кг уже, так что буду богатырем. Девочки, держитесь. P.S. Эти глазки украли мое сердце". 

Недавно Гоар Аветисян похвасталась, что она похудела на 13 килограммов. Теперь она весит столько же, сколько и до родов. Гуру макияжа сказала, что намерена худеть и дальше. 

- Какой он сладкий! - пишут в комментариях к фото Гаспара.  

- Пусть растет здоровеньким и умненьким на радость родителям. 

- Чудо. 

- Эти глаза, просто красавчик. Бедные девочки. 

- Красавец-мужчина. 

Гоар Аветисян не афиширует личную жизнь. По ее словам, отец ребенка родом из Краснодарского края, некоторое время назад он работал таксистом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Гоар Аветисян с ребенком
Гоар Аветисян с ребенком
Сын Гоар Аветисян
Сын Гоар Аветисян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.