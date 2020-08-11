Протестующие собрались в районе Серебрянка в Минске

Силовики проверяют документы

Во вторник вечером в Минске по-прежнему неспокойно. Центр города патрулируют усиленные наряды милиции, закрыты несколько станций метро.

Протесты из-за итогов президентских выборов переместились на окраины белорусской столицы. По дорогам ездят машины, водители которых непрерывно сигналят.

Некоторых участников акции уже задержали. Силовики на улицах проверяют документы. За отсутствие паспортов также задерживают. В Серебрянке - это район на востоке Минска - собрались несколько сотен сторонников оппозиции. В полицейских летят петарды. Стражи порядка на провокации пока не отвечают.

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