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Сын Ефремова рассказал, как стал жертвой сексуального насилия

22:18
  • вторник
  • 11 августа 2020

Это случилось на съемках детского фильма

32-летний актер Никита Ефремов, сын артиста Михаила Ефремова, впервые рассказал о том, как в подростковом возрасте столкнулся с домогательствами со стороны мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.  
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"Я спал ночью. Ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Для меня это тогда было каким-то шоком. Я позвонил маме, переселился… Это было на съемках детского фильма", - рассказал Ефремов. Отрывок из его интервью опубликован в Instagram start.ru. 

Актер не смог вспомнить, сколько лет ему тогда было. Ефремов не исключил, что на тот момент он был уже совершеннолетним. Однако, по его мнению, это не столь важно, ведь "меня никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". 

Никита Ефремов боялся рассказать об этом инциденте, опасаясь общественного осуждения. В России не принято обращаться за помощью, посетовал он. "Институт сильного человека построен на том, что ты все должен вытерпеть и прожить сам", - сказал Ефремов. 

В мае певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве пережил сексуальное насилие.

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