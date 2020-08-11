Младший сын Валерии решил жениться

Свадьба через несколько недель

В конце июля 21-летний Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Арсений и Лиана уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба состоится в конце августа или начале сентября.

"Мы счастливы за них и, конечно же, не против, - прокомментировал эту новость продюсер Иосиф Пригожин, муж Валерии. - Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг - он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей",

Как пишет starhit.ru, Арсений оригинальным образом сделал Лиане предложение. Молодой человек пригласил девушку в ресторан и усадил ее за столик так, чтобы она увидела бегущую строку на небоскребе Москва-Сити: "Лиана, выходи за меня замуж!"

Арсений и Лиана встречаются около девяти месяцев.

Напомним, что Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна.

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