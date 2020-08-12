ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд рассказал, в какой сфере легче всего потерять работу

08:34
  • среда
  • 12 августа 2020

Без денег могут остаться 217 тысяч россиян

Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения.
Россияне назвали популярные профессии для подработки

Больше всех рискуют остаться без работы сотрудники торговли, бытового обслуживания, сферы услуг, транспорта, а также административной и обеспечивающей отрасли, пишет газета "Известия".

В ближайшее время под сокращение может попасть меньше одного процента - 0,4% от всех работающих по найму граждан.

"Трудятся по найму в стране 54,3 миллиона человек - соответственно, речь примерно о 217 тысячах работников", - сообщили в Минтруде.

Меньше всего сокращений ожидается в таких отраслях, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Эти сферы менее всех пострадали от последствий пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Рынок
Рынок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.