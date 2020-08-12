Минтруд рассказал, в какой сфере легче всего потерять работу

Без денег могут остаться 217 тысяч россиян

Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения.

Больше всех рискуют остаться без работы сотрудники торговли, бытового обслуживания, сферы услуг, транспорта, а также административной и обеспечивающей отрасли, пишет газета "Известия".

В ближайшее время под сокращение может попасть меньше одного процента - 0,4% от всех работающих по найму граждан.

"Трудятся по найму в стране 54,3 миллиона человек - соответственно, речь примерно о 217 тысячах работников", - сообщили в Минтруде.

Меньше всего сокращений ожидается в таких отраслях, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Эти сферы менее всех пострадали от последствий пандемии коронавируса.

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