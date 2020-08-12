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В Якутии тушат свыше 250 тысяч гектаров леса (видео)

08:28
  • среда
  • 12 августа 2020

Смог окутал почти 40 населенных пунктов и достиг Красноярска

Площадь лесных пожаров  в Сибири за сутки увеличилась в полтора раза. Горят почти 9 тысяч гектаров тайги. Сложная ситуация в Красноярском крае, там сегодня ещё в одном районе ввели режим ЧС, передает "ТВ Центр".

В Якутии дым от лесных пожаров разносит ветром на тысячи километров.  Смог окутал почти 40 населённых пунктов и достиг Красноярска. В тушении возгораний помогают искусственные дожди. Для проведения таких работ "Авиалесоохрана" применяет специальный самолёт-зондировщик Ан-26 "Циклон". По последним данным, на территории республики действует более 120 очагов на общей площади свыше 250 тысяч гектаров.

Ещё недавно огонь бушевал на Чукотке. Сейчас там все возгорания потушены.  Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

Все очаги удалось ликвидировать и в Свердловской области, в том числе и в природном заповеднике "Денежкин камень". На тушении было задействовано более тысячи специалистов, наземная техника и авиация.

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