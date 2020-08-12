Байден выбрал вице-президентом темнокожую индианку

Камала Харрис - сенатор от Калифорнии

Джо Байден - главный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, сообщил, кто станет вторым лицом государства в случае его победы. На должность вице-главы Белого дома он предложил 55-летнюю сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Демократы в один голос заявили, что это - идеальная кандидатура. На волне протестов против расизма, которая не стихает в Штатах всё последнее время, многие хотели бы видеть на этом посту афроамериканку. Правда, в случае Харрис это не совсем так: её родители родом из Индии и Ямайки.

Политик известна своей резкой позицией в отношении России, она поддерживает версию демократов якобы о влиянии Москвы на выборы в США. По мнению Дональда Трампа, Харрис горит желанием повысить налоги и отменить вторую поправку, гарантирующую свободное ношение оружия, что совсем не популярно у сторонников республиканской партии.

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