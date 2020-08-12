Акции протеста в Минске переместились в спальные районы

К утру ОМОН и внутренние войска покинули столицу Белоруссии

В Белоруссии на улицы снова вышли те, кто не согласен с результатами президентских выборов. Акции протеста накануне вечером переместились в спальные районы. Никаких официальных данных о числе задержанных или пострадавших не приводится.

По данным МВД Белоруссии, милиция Минска задержала мужчину, который раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках. Приходили сообщения о начале бессрочной забастовки на некоторых заводах, однако руководство предприятий их опровергло, передает "ТВ Центр".

С призывом к спокойствию обратилась к своим сторонникам и Светлана Тихановская - кандидат от оппозиции на прошедших выборах президента. Сейчас она находится в Литве.

К утру ОМОН и внутренние войска покинули Минск. Движение транспорта в центре восстановлено.

Тем временем Евросоюз заявил о фальсификации итогов выборов в Белоруссии и необоснованных арестах и призвал Минск начать подлинный общественный диалог, чтобы избежать дальнейшего насилия. Подготовлена совместная декларация 27 стран-членов ЕС. Возможно, будет рассмотрен вопрос о введении новых санкций. В свою очередь в МИД Белоруссии готовы предоставить неопровержимые факты иностранного вмешательства в дела страны.

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