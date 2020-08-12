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Россиянам рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса

08:47
  • среда
  • 12 августа 2020

Врач предупредил об опасности

Специалисты объяснили, почему в день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять спиртные напитки.
Первая в мире вакцина от COVID-19. Фотографии

Все дело в том, что алкоголь ослабляет действие вакцины и иммунитет, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.  

"Любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины", - подчеркнул врач.

Кроме того, запрещено применение вакцины детям, беременным женщинам, а также людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцины, с тяжелой аллергией и острыми инфекционными заболеваниями, напомнил Брюн.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

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