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Белоруссия заявила о задержании "координаторов" протестов

08:45
  • среда
  • 12 августа 2020

Один из них якобы раздавал деньги участникам протеста

В Минске задержаны, как утверждают белорусские государственные СМИ, координаторы акций протестов. 

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Один из задержанных снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь", пишет агентство БелТА. Оттуда он, предположительно, руководил действиями трех подчиненных.

Еще одного мужчину задержали с крупной суммой денег. Их он якобы раздавал протестующим. При задержании мужчина оказал сопротивление милиции, утверждает телеканал "Беларусь 24". На допросе задержанный заявил, что деньги принадлежат ему.

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, больше 80%. Его главная соперница - Светлана Тихановская - получила около 10% голосов.

Протесты в городах Белоруссии продолжаются уже третью ночь. Милиция и ОМОН жестко разгоняют протестующих. Накануне стало известно, что Светлана Тихановская уехала в Литву. В Сети появилось ее обращение, в котором она с листа читает призыв прекратить акции протеста. Сторонники предположили, что ее вынудили записать это видео. 

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