В США усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса

Свои опасения выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи

В США есть сразу несколько вакцин от коронавируса, но они еще не прошли все необходимые проверки. Пока их не используют, чтобы не навредить большому числу людей, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная - это две разные вещи", - сказал Фаучи, отвечая на вопрос о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 в России.

Фаучи не уверен, что в России удостоверились в безопасности и действенности препарата. "Я очень сомневаюсь, что они это сделали", - добавил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (цитата по РИА Новости).

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"