ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса

09:01
  • среда
  • 12 августа 2020

Свои опасения выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи

В США есть сразу несколько вакцин от коронавируса, но они еще не прошли все необходимые проверки. Пока их не используют, чтобы не навредить большому числу людей, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Первая в мире вакцина от COVID-19. Фотографии
Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса на себе

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная - это две разные вещи", - сказал Фаучи, отвечая на вопрос о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 в России.

Фаучи не уверен, что в России удостоверились в безопасности и действенности препарата. "Я очень сомневаюсь, что они это сделали", - добавил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (цитата по РИА Новости).

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Первая в мире вакцина от COVID-19
Первая в мире вакцина от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.