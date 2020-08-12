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Филиал детского технопарка "Москва" откроется в "Технограде" на ВДНХ в начале учебного года

09:05
  • среда
  • 12 августа 2020

Занятия будут бесплатными

Филиал детского технопарка "Москва" появится в комплексе "Техноград" на ВДНХ. Он откроется в начале нового учебного года, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Там школьники смогут познакомиться с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами, а также изучить ключевые методы синтеза различных наноструктур. Перечень тем для проектной работы сформирован на основе актуальных направлений развития нанотехнологий.

"Специализация нового курса - нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях "Технограда" школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет", - добавила Сергунина.

Занятия будут проходить по субботам. Учащихся разделят на две группы по 14 человек. Планируется, что курс начнется 5 сентября. Обучение будет бесплатным.

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Детский технопарк на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
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